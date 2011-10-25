Украина согласовала режимы работы ГТС по Балканскому направлению

Представители Объединенного диспетчерского управления (ОДУ) ДК «Укртрансгаз» и управление магистральных газопроводов (УМГ) «Прикарпаттрансгаз» согласовали с компаниями-транзитерами режимы работы газотранспортной системы (ГТС) по Балканскому направлению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, режим работы ГТС согласован с ОАО «Газпром» (РФ), ООО «Газпром экспорт» (РФ), АО «Газ транзит», ОАО «Молдовагаз» (Молдова), СНТГН «Трансгаз» СА (Румыния), ЕАД «Булгаргаз» (Болгария), АО «БОТАШ» (Турция), АО «ДЕСФА» (Греция) и АО «ГАММА» (Македония).

На встрече также были подведены итоги работы национальных ГТС за предыдущий период 2011 года, обсуждены текущие вопросы диспетчерского взаимодействия и улучшения международного сотрудничества, подписан соответствующий протокол и согласован план проведения планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводах Балканского направления на 2012 год.

Справка УНИАН. Филиал Объединенное диспетчерское управление Дочерней компании «Укртрансгаз» создан в 1998 году в результате реорганизации АО «Укргазпром». На ОДУ ДК «Укртрансгаз» положены такие основные функции: оперативное диспетчерское управление газотранспортной системой Украины; организация и контроль за выполнением задач по транспортировке и закачиванию газа в подземные хранилища всеми предприятиями ДК «Укртрансгаз»; разработка технологических режимов работы газопроводов, обеспечения максимальной экономичности и надежности работы газотранспортной системы Украины.