Работники Лисичанской ТЭЦ 29 октября намерены начать забастовку

Работники ГП «Лисичанская теплоэлектроцентраль» (г. Лисичанск, Луганская обл.) 29 октября намерены начать забастовку из-за задолженности по заработной плате.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации «Луганцы» Сергей КОВАЛЕНКО.

По его словам, ни руководство ТЭЦ, ни областные власти, ни Министерство энергетики и угольной промышленности не оказывают помощь трудовому коллективу в решении вопроса задолженности.

«О забастовке предупреждено руководство предприятия и города. Сотрудники будут просто приходить на работу и не выполнять свои обязанности», - сказал С.КОВАЛЕНКО.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по вопросам внутренней политики, связям с общественностью и СМИ Лисичанского городского совета Никита БОНДАРЕВ, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО поручил с 1 ноября трудоустроить 150 сотрудников ГП «Лисичанская теплоэлектроцентраль» на шахту им. Д.Ф. Мельникова ОАО «Лисичанскуголь».

«Такое заявление он сделал 21 октября во время своего визита в Лисичанск. Речь шла о тех работниках предприятия, которые ранее вынуждены были уволиться. По настоятельной просьбе министра все предприятия Лисичанска должны способствовать трудоустройству бывших сотрудников ТЭЦ. Также Ю.БОЙКО заявил, что задолженность по заработной плате работникам ТЭЦ погашена», - отметил Н.БОНДАРЕВ.

В то же время, в обращении сотрудников ГП к Ю.БОЙКО, текстом которого располагает УНИАН, говорится о том, что задолженность по заработной плате им до сих пор не погашена.

«На сегодняшний день, 25 октября 2011 года, каждый из работников предприятия имеет десятимесячную задолженность по заработной плате», - говорится в сообщении.

Коллектив «Лисичанской ТЭЦ» просит Ю.БОЙКО объяснить, на каком основании он сделал подобное заявление и какой он видит дальнейшую судьбу трудового коллектива.

Обращение также направлено в Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности.

Справка УНИАН. «Лисичанская теплоэлектроцентраль» - государственное предприятие, находящееся в управлении НАК «Нафтогаз Украины». За последних два года предприятие принесло «Нафтогазу» около 2 млн. грн. убытков.

По итогам первого полугодия 2011 г. долги по зарплате на ГП «Лисичанская ТЭЦ» составили 1277 тыс. грн. Из 360 работников ТЭЦ уволилось больше половины.

7 октября представители рабочего коллектива ГП «Лисичанская теплоэлектроцентраль» провели пикетирование Верховной Рады Украины. Они требовали погасить задолженность по зарплате, трудоустроить всех работников, которые были вынуждены уволиться с предприятия.