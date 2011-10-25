Азаров рассчитывает, что Украина и Россия за месяц договорятся о цене на газ
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что договоренность с Российской Федерацией по цене на газ будет достигнута максимум через месяц.
Об этом глава правительства сообщил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы рассчитываем, что с Россией договоримся. Буквально в ближайшие… месяц максимум договоримся. Мы ориентируемся на совершенно другие цены на газ», - заявил Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Н.АЗАРОВ заявлял, что Украина готова пойти на компромиссы в переговорах с Российской Федерацией о пересмотре цены на газ.
При этом он отметил, что во время переговоров Украина пытается найти баланс интересов, однако переговоры достаточно непростые.
18 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время брифинга с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Донецке, отвечая на вопрос, когда можно ожидать результатов переговоров по изменению условий закупки газа и созданию консорциума, выразил надежду, что Украина и Россия сумеют достичь договоренности в ближайшее время.