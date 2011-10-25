Украина и Бразилия будут развивать сотрудничество в сфере производства биотоплива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Бразилии Дилма РУССЕФФ сообщили на совместной пресс-конференции.

В частности, в ходе переговоров была достигнута договоренность углубить диалог на уровне рабочих групп в сфере разработки технологий по производству биотоплива.

Д.РУССЕФФ отметила, что на основе бразильского опыта в Украине будут разрабатывать технологии по производству и использованию биотоплива.

Также она сообщила, что сегодня стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Национальной академией аграрных наук Украины и бразильской сельскохозяйственной исследовательской корпорацией «Эмбрапа» об объединении научного потенциала по обмену технологиями по производству биотоплива.

По словам Д.РУССЕФФ, Бразилия хочет, чтобы Украина стала крупнейшим поставщиком сырья для производства удобрений. Она выразила надежду, что Украина обеспечит сырьем бразильские заводы.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сотрудничество Украины и Бразилии в сфере энергетики является очень перспективным для двух стран.