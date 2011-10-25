«Центрэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль в 6 раз

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» в январе-сентябре 2011 года увеличила чистую прибыль в 6 раз, или на 415,969 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 498,852 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в Интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За отчетный период чистый доход компании вырос на 22,4%, или на 940,754 млн. грн., по сравнению с январем-сентябрем 2010 года – до 5 млрд. 139,782 млн. грн., валовая прибыль – в 2,8 раза, до 534,136 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» в январе-июне 2011 года увеличило чистую прибыль в 1,85 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 137,613 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности 10% принадлежат «Альфа-Банку».

«Центрэнерго» завершила 2010 год с чистой прибылью 9,616 млн. грн., тогда как по итогам 2009 года чистый убыток компании составил 252,249 млн. грн.