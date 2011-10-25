«Захидэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль в 111,5 раза

ПАО «Захидэнерго» (г. Львов) в январе-сентябре т.г. увеличило чистую прибыль в 111,5 раза, или на 380,254 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 383,694 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За 9 месяцев т.г. компания увеличила чистый доход на 63,2%, или на 2 млрд. 149,693 млн. грн., – до 5 млрд. 547,876 млн. грн., валовую прибыль – более чем в 2,84 раза, до 617,265 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Захидэнерго» завершило январь-июнь 2011 года с чистой прибылью 270,214 млн. грн, тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток компании составлял 73,286 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Уставный фонд ПАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций АО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. Еще 24,9% акций компании контролирует ДТЭК.

«Захидэнерго» в 2010 году сократило чистый убыток в 2 раза по сравнению с 2009 годом – до 186,747 млн. грн.