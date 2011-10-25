Украинские и бразильские компании будут сотрудничать в производстве газовых турбин
19:58, 25 октября 2011Энергетика
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Украина и Бразилия будут сотрудничать в области производства газовых турбин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Президент Бразилии Дилма РУССЕФФ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Она положительно оценила сотрудничество бразильской государственной нефтегазовой компании «Петробрас» (Petrobras) с украинскими компаниями в вопросе приобретения и производства газовых турбин, которые будут производить электроэнергию на нефтяных платформах.
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