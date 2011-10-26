Приостановлена работа шахты им.Дзержинского. Горняки вышли на поверхность
09:39, 26 октября 2011Энергетика
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Во вторник в 6.05 в Дзержинске Донецкой области на шахте им. Ф.Э. Дзержинского ГП «Дзержинскуголь» на горизонте 1145 м было обнаружено частичное задымление.
В 8.45 118 горняков самостоятельно вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена. Причина задымления устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работают 7 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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