Приостановлена работа шахты им.Дзержинского. Горняки вышли на поверхность

Во вторник в 6.05 в Дзержинске Донецкой области на шахте им. Ф.Э. Дзержинского ГП «Дзержинскуголь» на горизонте 1145 м было обнаружено частичное задымление.

В 8.45 118 горняков самостоятельно вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена. Причина задымления устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работают 7 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.