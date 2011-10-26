Третий энергоблок ЮУАЭС вчера отключался от объединенной энергосистемы

Вчера в 6.52 на Южно-Украинской АЭС из-за остановки двух турбонасосов и срабатывания автоматической системы защиты энергоблок № 3 был отключен от объединенной энергосистемы Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 20.00 персоналом смены неисправность, связанная с механическим дефектом регулятора подачи пара на турбину, была устранена и работа энергоблока возобновлена.

По состоянию на 7.00 на сегодняшний день энергоблок № 3 работает в обычном режиме.

Радиационное и противопожарное состояние на станции в пределах нормы.