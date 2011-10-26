Цена нефти растет на фоне прогнозов результатов саммита лидеров стран ЕС

На мировых торгах в среду, 26 октября, цены на нефть растут на фоне ожидания инвесторами положительных итогов саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, которые могут поддержать экономику и стимулировать спрос на сырье.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,3 доллара, или на 0,32% - до 93,47 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,37 доллара, или на 0,33% - до 111,29 доллара за баррель.

Участники рынка надеются, что главам европейских государств удастся достичь согласия по ключевым пунктам повестки дня - рекапитализации банков, увеличению объемов фонда финстабильности и списанию части долгов Греции.

В то же время, рост котировок "черного золота" ограничивают данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырья на складах США увеличились за неделю на 2,7 миллиона баррелей до 340 миллионов баррелей. Позже в среду ожидается официальная статистика от Министерства энергетики страны, пеоредает Bloomberg.