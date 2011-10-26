Кабмин утвердил порядок оборота налоговых векселей по нефтепродуктам

Кабинет министров Украины утвердил порядок выпуска, оборота и погашения налоговых векселей, авалированных банком, которые выдаются для получения или ввоза на таможенную территорию Украины нефтепродуктов как сырья для производства в химической промышленности.

Порядок утвержден правительственным постановлением №1068 от 20 октября 2011 года, текст которого размещен на сайте Кабмина.

Согласно порядку, налоговый вексель выдается на срок до 90 календарных дней: с даты авалирования банком (в случае получения нефтепродуктов от нефтеперерабатывающего предприятия) или с даты оформления таможенной декларации (в случае выдачи для ввоза в Украину).

Ответственность за оформление векселя возложена на векселедателя (производителя, который получает или ввозит в страну нефтепродукты с целью использования в качестве сырья для производства в химической промышленности).

За использование векселя не начисляются проценты или другие виды платы, предусмотренные для других видов векселей.

Вексель считается погашенным в случае документального подтверждения факта целевого использования нефтепродуктов исключительно как сырья в химической промышленности.

В случае если налоговый вексель не погашен в установленный срок, векселедержатель (налоговый орган) опротестовывает его и в течение одного рабочего дня с даты опротестования обращается в банк. Банк-авалист обязан не позднее операционного дня, следующего за датой обращения векселедержателя с опротестованным налоговым векселем, перевести векселедержателю сумму, указанную в векселе.

Векселедатель в случае нецелевого использования нефтепродуктов является плательщиком акцизного налога с объема продукции, использованной не по назначению, и несет ответственность, предусмотренную Налоговым кодексом.

Данное постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.