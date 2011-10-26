Ежегодное собрание членов Оптового рынка электроэнергии пройдет 17 февраля

Ежегодное собрание членов Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) пройдет 17 февраля 2012 года. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Совета ОРЭ. Справка УНИАН. Согласно Договору членов Оптового рынка электроэнергии Украины, в компетенцию ежегодного общего собрания членов ОРЭ входит утверждение отчетов Совета ОРЭ о работе за прошедший год, аудитора о работе ОРЭ, работы оператора рынка ГП «Энергорынок», а также изменение персонального состава голосующих директоров Совета ОРЭ.

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