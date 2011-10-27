3 тыс. жителей Николаевской области остались без газа из-за аварии на трубопроводе

В Николаевской области около 3 тыс. жителей остались без газа из-за повреждения коммунального газопровода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 26 октября в 09.40 вблизи пгт Воскресенское Жовтневого района экскаватор ООО „Укрспецоборудование”, выполнявший земляные работы по заказу ООО „Сандора”, повредил подземную полиэтиленовую трубу коммунального газопровода высокого давления (диаметр 130 мм).

В результате без газоснабжения остались 2 населенных пункта района (пгт Воскресенское и с. Калиновка, всего около 3 тыс. абонентов), в том числе 2 школы и 3 детских сада.

В 18.10 бригадами ПАО „Николаевгаз” порыв ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Сегодня планируется испытание газопровода и поэтапное подключение потребителей к газоснабжению.

Ситуация находится на контроле Управления МЧС в Николаевской области.