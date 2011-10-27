Итоги саммита в ЕС взвинтили цены на нефть

На мировых торгах в четверг, 27 октября, цены на нефть растут на фоне положительной статистики из США, а также на заявлениях европейских официальных лиц по итогам саммита в Брюсселе.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 1,7 доллара, или на 1,87%, - до 91,89 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,11 доллара, или на 1,02%, - до 110,02 доллара за баррель.

Накануне стало известно, что продажи новых домов в США в сентябре 2011 года выросли на 5,7% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составили 313 тысяч. Первоначальный показатель за август на уровне 295 тысяч был пересмотрен в сторону повышения и составил 296 тысяч. Динамика августа оказалась лучше прогнозов - аналитики, предполагали, что продажи домов вырастут на 1,7% с непересмотренного показателя августа, до 300 тысяч домов.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре 2011 года сократился на 0,8%, или на 1,5 миллиарда долларов, по сравнению с августом - до 200,3 миллиарда долларов, оказавшись лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения объема заказов на 0,9% в сравнении с предыдущим месяцем.

С оптимизмом были восприняты слова председателя Европейского Совета Хермана ван Ромпея по итогам саммита лидеров ЕС о том, что объем временного Европейского фонда финансовой стабильности может быть увеличен до 1 триллиона евро с нынешних 440 миллиардов евро, а кроме того, фонду может быть предоставлено право страховать от потерь покупателей бондов еврозоны, передает Bloomberg.