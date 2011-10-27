Яцуба предупредил должников «Севтеплоэнерго»

Председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА распорядился активизировать работу по ликвидации задолженностей за газ, а жителей города, имеющих непогашенные долги перед КП «Севтеплоэнерго», предупредил об отключениях домов от поставок теплоносителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯЦУБА заявил в среду на заседании коллегии ГГА.

«Прошу всех активно заниматься долгами по газу, которые висят непосильным грузом для города Севастополя. Это 23 или 24 млн. грн.», - сказал руководитель города.

Как сообщил на коллегии заместитель председателя Севастопольской ГГА Сергей ЖИВОДУЕВ, на сегодня долг города Севастополя перед НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный газ составляет 99,5 млн. грн. «Но мы считаем, что 17 млн. грн. и 7 млн. грн. штрафных санкций (задолженность прошлых лет) согласно постановлению правительства подлежат списанию; по реструктуризации разницы в тарифах на 1 октября текущего года согласовали (списание) с «Нафтогаз Украины» 52 млн. грн. Но остается 23 млн. грн., которые необходимо гасить деньгами», - сказал С.ЖИВОДУЕВ.

Он добавил, что на сегодня общая задолженность населения перед «Севтеплоэнерго» составляет около 28 млн. грн. плюс 2 млн. грн. долга других потребителей. В то же время в сентябре «Севтеплоэнерго» население оплатило старые долги на сумму только 200 тыс. грн., «и за октябрь, по оперативным данным, пока больших изменений нет, и это вызывает беспокойство». Поэтому, как сказал С.ЖИВОДУЕВ, «принято решение до начала отопительного периода взять кредит в банке на сумму 20 млн. грн., погасить долг и вступить в зиму». По его информации, в настоящее время кредит находится на стадии оформления.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Украинский Бизнес Банк» откроет коммунальному предприятию «Севтеплоэнерго» Севастопольского горсовета возобновляемую кредитную линию на сумму 26,2 млн. грн.

Стоимость кредита составит 8 млн. 273,96 тыс. грн. (с НДС)