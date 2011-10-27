«Хмельницкгаз» завершил 9 месяцев с прибылью 78 млн. грн.

ПАО «Хмельницкгаз» завершило январь-сентябрь т.г. с чистой прибылью 78,012 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 г. чистый убыток предприятия составлял 34,324 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной компании по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. «Хмельницкгаз» увеличил чистый доход на 89,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., - до 586,964 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 47,1% - до 706,069 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Хмельницкгаз» сократил чистый убыток на 14,6% по сравнению с 2009 годом – до 18,096 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Хмельницкгаз» (г. Хмельницкий) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

25,99% акций ПАО «Хмельницкгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 48,33% – ООО «Газтек» (г. Киев).