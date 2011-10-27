ДТЭК привлек у российского Сбербанка рублевый кредит в эквиваленте на 500 млн. долл., сроком на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, использование денежных средств запланировано на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств, финансирование капитальных затрат, а также финансирование программы приобретения активов в соответствии с принятой концепцией долгосрочного развития группы.

«Привлеченные средства планируется направить, в том числе для финансирования приобретения новых активов в «традиционных» для нас угольной и энергетической отраслях, а также на инвестиционные проекты», – уточняет пресс-служба со ссылкой на директора по финансам ДТЭК Всеволода СТАРУХИНА.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

Угольный сегмент ДТЭК представлен ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Захидэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.