ТНК-BP в Украине получила 17 млн. долл. чистой прибыли

Украинский бизнес ТНК-BP в январе-сентябре т.г. получил 17 млн. долл. чистой прибыли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что рост толлинговых операций на Лисичанском НПЗ позволил украинскому бизнесу ТНК-BP получить прибыль. Напомним, что по итогам 2010 г. чистый консолидированный убыток ТНК-BP в Украине составил 68 млн. долл.

«Пересмотр бизнес-модели и внедрение программы повышения эффективности предприятия позволили нам достичь чистой прибыли в размере 17 млн. долларов по итогам 9 месяцев года… Один из важнейших факторов такого положительного результата – рост объема переработки давальческого сырья на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без возможности использовать толлинг нам пришлось бы рассматривать вопрос существенной реструктуризации и сокращения активности Лисичанского НПЗ», - заявил финансовый директор ТНК-BP Джонатан МЬЮИР, комментируя финансовые результаты компании.

Объемы переработки нефтяного сырья Лисичанским НПЗ за 9 месяцев 2011 года составили около 4 млн. тонн. Из них для украинского рынка было переработано только 969 тыс. тонн нефти и 555 тыс. тонн фидстоков. Доля импорта нефтепродуктов в Украину в этот же период составила 56% емкости рынка (еще в 2004 г. его доля составляла 7%).

Увеличение объемов импорта стало возможным в том числе благодаря льготным поставкам нефти на заводы стран Таможенного союза (преимущество этих НПЗ перед украинскими за счет льгот по экспортным пошлинам составляет 125 долл./тонна). Импортный продукт продолжает вытеснять украинское топливо с внутреннего рынка. Тем не менее, 21 октября Межведомственная комиссия объявила о продлении специального расследования относительно импорта нефтепродуктов в Украину на 60 дней.

Вице-президент «ТНК-BP Коммерс» по продажам, трейдингу и логистике Елена АЛЕКСЕЕВА отметила: «Выполняя Меморандум с правительством, Лисичанский НПЗ полностью перешел на производство бензина Евро-4 с 1 июля. Более того, в сентябре мы осуществили производство пробной партии дизельного топлива Евро-5. Компания готова и далее инвестировать в украинскую нефтепереработку. Однако нам необходимо понимать позицию государства относительно того, нужны ли ему модернизированные украинские НПЗ, которые обеспечат рынок качественными нефтепродуктами».

Также в сообщении отмечено, что если по результатам спецрасследования государство введет импортные пошлины в размере, соответствующем уровню ценового преимущества заводов Таможенного союза, ТНК-BP готова полностью отказаться от давальческой переработки и перейти на снабжение только украинского внутреннего рынка, при этом задействовав мощности Лисичанского НПЗ на максимальном уровне. При другом размере пошлины компания сбалансирует давальческую переработку и нефтепереработку для украинского рынка так, чтобы достичь рентабельного уровня переработки.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО "ТНК-ВР Коммерс" – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО "ЛИНИК" (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО "Кершер" – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

*** Толлинг - это вид взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, при котором владелец сырья передает его предприятию-переработчику и получает в виде результата готовую продукцию и возмещает предприятию переработчику сумму понесенных им издержек по переработке и согласованный процент доходности.