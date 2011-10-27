«Надра Украины» обсудила с Kuwait Energy и Hutton Energy сотрудничество в добыче газа

25 октября в Государственной службе геологии и недр Украины прошла первая встреча между руководством НАК «Надра Украины» и представителями компаний Hutton Energy (Англия) и Kuwait Energy (Кувейт).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Надра Украины».

В сообщении отмечается, что основной целью встречи было обсуждение дальнейшего сотрудничества в области добычи традиционного и нетрадиционного газа в Украине.

Во время встречи стороны договорились о подписании Меморандумов о сотрудничестве.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.