«Тернопольгоргаз» завершил 9 месяцев с прибылью 35,3 млн. грн.

ОАО по газоснабжению и газификации «Тернопольгоргаз» завершило январь-сентябрь 2011 г. с чистой прибылью 35,311 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 г. чистый убыток предприятия составил 11,198 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. «Тернопольгоргаз» увеличил чистый доход на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – до 109,230 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 27,6% – до 132,811 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Тернопольгоргаз» увеличил чистый убыток на 33,7% по сравнению с 2009 годом – до 10,173 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации «Тернопольгоргаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Тернополе.

29,963% акций «Тернопольгоргаз» принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 10,0898% – ЗАО "Газтек" (Киев), 23,492% – физическим лицам.