НКРЭ увеличила «ДТЭК. Пауэр Трейд» лицензионный объем поставки электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) переоформила лицензию на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу энергосбытовой компании частного энергохолдинга ООО «ДТЭК. Пауэр Трейд».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

В новой лицензии компании лицензионный объем поставок электроэнергии увеличен с 3 до 6,6 млрд. кВт/ч в год. Лицензия выдана сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. ООО «Пауэр Трейд» входит в состав энергохолдинга ДТЭК и осуществляет поставку электроэнергии в Молдову и Беларусь.

ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Донецк) – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.