«Львовгаз» завершил 9 месяцев с прибылью 0,7 млрд. грн.

ПАО «Львовгаз» завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 679,331 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 3,231 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной компании по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Львовгаз» увеличил чистый доход на 15,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 830,350 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 12,4% - до 1 млрд. 13,838 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Львовгаз» завершил с чистой прибылью 10,633 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток компании составил 2,852 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Львовгаз» (г. Львов) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Львовской области.

27,6% ПАО «Львовгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 28,7451% – МФС (номинальный держатель), 22,0328% – имущественной инвестиционной компании "НЕП" (г. Львов).