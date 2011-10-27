«Укртрансгаз» согласовал режимы работы ГТС по ужгородскому направлению на 2012 год

Представители ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» согласовали с компаниями Eustream (Словакия), OMV (Австрия) и Snam Rete Gas (Италия) режимы работы газотранспортной системы (ГТС) по ужгородскому направлению на 2012 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в частности, стороны обсудили и согласовали сроки проведения планово-профилактических и ремонтных работ на национальных газотранспортных системах и объемы транспортировки во время их выполнения.

Компания отмечает, что решение данных вопросов обеспечит минимальные сокращения транзита газа через газотранспортные системы во время проведения профилактических и ремонтных работ, за счет синхронизации графиков этих работ. Вместе с тем, своевременное и эффективное выполнение ремонтных работ обеспечивает надежность и бесперебойность подачи газа конечным потребителям.

Также во время рабочей встречи стороны обменялись информацией относительно результатов работы в 2011 году и планов на 2012 год.

В частности, представители Eustream (Словакия) проинформировали о проведении работ на ГТС Словакии, которые предусматривают установление новых более экологических и экономических газоперекачивающих агрегатов(ГПА) и выведение из эксплуатации устаревшего оборудования. На период проведения работ возможное уменьшение пропускной способности Словацкой ГТС - до 20%.

Австрийские коллеги проинформировали собравшихся, что завершенные работы по подключению перемычек для возможности подачи газа в реверсивном режиме - со стороны Италии в Австрию. В рамка встречи была осуществлена рабочая поездка на КС «Нойштифт» оборудованную электроприводными газоперекачивающими агрегатами (ЭГПА) мощностью 7,4 МВт.

Специалисты Snam Rete Gas (Италия) поделились планами на 2012 год. Ожидается, что объемы отбора газа потребителями Италии со стороны газоизмерительной станции (ГИС) «Травизо» (ужгородский газотранспортный коридор) в 2012 году может уменьшиться в случае возобновления подачи газа из Ливии.

В результате встречи подписан соответствующий протокол, была отмечено высокая эффективность проведения данных встреч и их важная роль в обеспечении надежности и бесперебойности транзита газа европейским потребителям.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 1 января 2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.