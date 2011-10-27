Кабмин утвердил изменения в Уставе «Нафтогаза» в связи с увеличением капитала компании

Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил изменения в Уставе НАК «Нафтогаз Украины» в связи с увеличением уставного капитала компании на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Соответствующее постановление Кабмина (№1081 от 26 октября) обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, Министерству энергетики и угольной промышленности поручено принять меры для государственной регистрации изменений в Устав НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, 23 мая Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Согласно документу, акции будут оплачены облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения 5-7 лет. Процентная ставка по облигациям не должна превышать 9% годовых.

Напомним, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ правительство начало еще летом 2009 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.