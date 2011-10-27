Острожский горсовет поменял свое мнение и разрешил достройку новых энергоблоков на ХАЭС

Сегодня депутаты Острожсого районного совета Ривненской области согласовали строительство двух дополнительных ядерных энергоблоков на соседней Хмельницкой АЭС за счет российского кредита.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, за согласие размещения двух новых ядерных энергоблоков недалеко от Острога проголосовали 27 депутатов из фракций БЮТ, Партии регионов, «Фронта Змін», Народной партии и «Сильной Украины».

Против проголосовали депутаты из фракций УНП, ВО «Свобода» и «Нашей Украины».

По убеждению председателя Ривненской УНП Светланы НИКОЛИНОЙ, такое решение свидетельствует о свертывании демократических процессов в стране. Она рассказала, что еще «4 августа этот вопрос тоже выносился на рассмотрение сессии. Однако тогда для принятия решения не хватило одного голоса».

«Сегодня же депутаты Острожского районного совета, которые два месяца назад не разрешали размещать возле своего района дополнительные ядерные блоки, вдруг поменяли свое мнение и под давлением председателя райгосадминистрации Василия ДУМЫ первыми в области приняли позорное решение о достраивании Хмельницкой АЭС».

Она также назвала позорным тот факт, что «за принятие этого решения голосовали такие псевдооппозиционные фракции, как «Фронт Змін» и БЮТ, которые в Острожском районном совете стали активными сателлитами власти и Партии регионов и полностью им подчинены».

«Непонятной остается позиция областной организации «Батькивщина», представители которой, как известно, являются активными противниками достройки ХАЭС, а в Острожском районном совете члены БЮТ, напротив, активно лоббируют этот вопрос, несмотря на противоположную точку зрения своих избирателей», – подытожил член Центрального провода УНП Александр ДЖИГИРЕЙ.

Как сообщал УНИАН, в этом году в прилегающих к ХАЭС населенных пунктах Ривненщины был проведен ряд общественных слушаний о целесообразности достройки новых энергоблоков на ХАЭС. Однако ни на одном из этих слушаний жители территорий и представители общественности не давали положительного ответа о достройке новых блоков на ХАЭС.

Верховная Рада Украины, согласно действующему законодательству, во время принятия решения о наращивании мощностей на ХАЭС должна учесть и мнение населения прилегающих территорий.