Экс-руководителей «Днепрогаза» снова взяли под стражу

Прокуратурой Днепропетровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в 9-этажном жилом доме по ул. Мандриковской 127, в Днепропетровске 13 октября 2007 года, который унес жизни 23 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, 21 октября предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей, экс-руководителям ОАО «Днепрогаз».

В частности, обвинение предъявлено бывшим генеральному директору Игорю ИВАНКОВУ, его первому заместителю Максиму СОРОКИНУ, главному инженеру Сергею БАЧУРИНУ и мастеру службы ВЭС-1 Максиму МУРЗИНУ по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей).

В тот же день по представлению прокурора Днепропетровской области Октябрьский районный суд Днепропетровска избрал им меру пресечения в виде взятия под стражу. 25 октября 2011 года апелляция обвиняемых на указанное постановление была оставлена без удовлетворения.

В настоящее время по делу выполнены все необходимые следственные действия. После ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Заводской районный суд Запорожья амнистировал трех сотрудников ОАО «Днепрогаз», которые обвинялись в служебной халатности, приведшей к взрыву газа в доме по ул. Мандриковской в Днепропетровске.

Позже Запорожский городской районный суд отменил решение о применении амнистии и дело было направлено на дополнительное расследование в Днепропетровскую прокуратуру.