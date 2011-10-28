РФ никогда не идет на уступки в переговорах с партнерами – Азаров

Москва. Россия не пошла на уступки Украине, подписав Харьковские соглашения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Спрашивается, на какие уступки пошла Россия нам? Сейчас, без Харьковского соглашения цена газа в четвертом квартале (для Украины) – 540 долл. за тыс. кубометров. Позвольте, таких цен в Европе вообще нет. Отбросим 100 долл. по Харьковскому соглашению – и получим 440 долл.», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что по 440 долл. за тыс. куб. м. покупает газ Германия, которая на 2000 км. дальше от Украины.

«Позвольте спросить, на какие нам уступки пошли?», – риторически спросил украинский премьер.

Он также подчеркнул, что руководство РФ никогда не идет на уступки на переговорах со своими партнерами.

«За время работы с российским руководством – достаточно продолжительное, начиная с 2002 года, когда я начал работать в правительстве, – я твердо для себя уяснил: руководство России не идет на уступки, оно идет на компромиссы, это – да. Но на уступки, тем более односторонние, – я такого не припомню», – заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это Украина получила снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.