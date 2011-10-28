На шахтах Донецкой области погибли два горняка

На шахтах Донецкой области (ПАО Арендное предприятие «Шахта «Ждановская» и шахта «Углегорская» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь») погибли два горняка.

Об этом УНИАН 27 октября сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Так, на шахте «Ждановская» погиб горнорабочий очистного забоя 1975 года рождения: при выемке угля в верхней нише 7-й западной лавы пласта L4 из кровли внезапно вывалилась глыба породы и придавила горняка. При этом шахтер получил серьезные травмы головы и спины. Пострадавшему была оказана первая помощь, за его жизнь боролись прибывшие врачи реанимационно-противошоковой группы, но, спасти горняка не удалось, от полученных травм он скончался.

На шахте «Углегорская» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь», по информации профсоюза, погиб горный мастер 1964 года рождения: на 86-м участке горизонта 820 метров при насыпке угля из бункера в вагонетки по невыясненным пока причинам горного мастера сбило с ног потоком угля и засыпало горной массой. Когда шахтеры подошли к месту насыпки, то увидели, что вагонетка полная, а горная масса продолжает ссыпаться уже по сторонам. Рабочие закрыли люк бункера и в поисках коллеги стали оперативно убирать уголь вокруг вагонетки, где и обнаружили горного мастера, уже не подававшего признаков жизни.

Горного мастера пытались реанимировать, в шахту была вызвана бригада реанимационно-противошоковой группы, но спасти горняка не удалось. Врачи поставили предварительный диагноз – механическая асфиксия.

На указанных угольных предприятиях созданы комиссии специального расследования, которые совместно с органами Профсоюза выясняют точные обстоятельства и причины трагедий, сообщили в пресс-службе ПРУП.