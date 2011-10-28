НКРЭ увеличила «зеленые» тарифы на ноябрь в среднем на 1,4%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на ноябрь 2011 года в среднем на 1,44% по сравнению с установленными для октября.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании 27 октября.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, в ноябре вырастет с 122,77 коп. до 124,54 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – с 134,46 коп. до 136,40 коп. за кВт/ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – с 84,18 коп. до 85,39 коп за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – с 505,09 коп. до 512,38 коп. за кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ ранее снизила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на октябрь 2011 года в среднем на 5,3% по сравнению с установленными для сентября.

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.