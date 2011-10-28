Мэр Еревана подал в отставку. Предложили пост заместителя Миллера

Мэр Еревана Карен Карапетян подал в отставку, так как получил предложение занять пост заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Еревана.

По сведениям армянских газет, в том числе официальных («Айоц Ашхар»), заявление об отставке Карапетяна уже представлено президенту Армении Сержу Саргсяну. Карапетян уже в ближайшее время вылетит в Россию.

До того как стать мэром Еревана, Карапетян был генеральным директором «АрмРосгазпрома», созданного министерством энергетики Армении и российским «Газпромом» на основании учредительного договора. Доля «Газпрома» в уставном капитале «АрмРосгазпрома» составляет 80%. Остальные 20% акций принадлежат правительству Армении.

В пресс-службе мэрии Еревана отказались комментировать данную информацию, посоветовав обратиться с вопросом в понедельник.

На место нового мэра армянской столицы прочат сына скончавшегося премьер-министра Армении Андраника Маргаряна – вице-мэра Еревана Тарона Маргаряна, передает «Газета.Ru».