Цены на нефтепродукты в Украине за неделю не изменились

С 21 по 28 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – сохранились на уровне 9,64 грн./литр; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,06 грн./литр; на бензин А-95 – сохранились на уровне 10,30 грн./литр; на дизельное топливо – сохранились на уровне 9,61 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.