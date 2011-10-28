НКРЭ разрешила "Оузил Солар" продавать электроэнергию по зеленому тарифу

ООО "Оузил Солар", которое эксплуатирует четвертую очередь солнечного парка "Охотниково" (Крым), сможет реализовывать вырабатываемую станцией электроэнергию по "зеленому" тарифу для наземных установок.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Планируемый полезный отпуск электроэнергии компанией – 26,9 млн. кВт/ч в год.

НКРЭ также согласовала текст договора купли-продажи электроэнергии между "Оузил Солар" и ГП "Энергорынок".

Как сообщалось, НКРЭ 20 октября выдала "Оузил Солар" лицензию на производство электроэнергии.

Справка УНИАН. Солнечный парк "Охотниково" обшей установленной мощностью 80 МВт – крупнейшей в Центральной и Восточной Европе и четвертый в мире после проектов Sarnia (Канада), Montalto di Castro (Италия) и Finsterwalde (Германия).

Проект предполагает четыре очереди по 20 МВт каждая. Строительство последней очереди австрийский девелопер Activ Solar завершил в октябре.

Инсталляция из 360 тыс. наземных фотоэлектрических (PV) модулей на площади в 160 га будет ежегодно производить 100 тыс. МВт/ч экологически чистой электроэнергии, достаточной для энергообеспечения 20 тыс. домохозяйств.

Работа парка "Охотниково", по данным Activ Solar, также позволит сократить выбросы углекислого газа на 80 тыс. тонн в год.

Новая электростанция расположена в Сакском районе полуострова.

Activ Solar реализует масштабные проекты строительства солнечных электростанций на юге Украины с 2010 года. Ранее компания построила в Крыму гелиоэлектростанцию "Родниковое" установленной мощностью 7,5 МВт и продолжает строительство парка "Перово". Activ Solar также владеет АО "Завод Полупроводников" (Запорожье), которое производит поликристаллический кремний, базовое сырье для полупроводниковой промышленности и фотоэлектрической энергетики.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.