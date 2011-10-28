«Днепроэнерго» привлекло у «Ощадбанка» кредитную линию на 100 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» (Запорожье) привлекла у ПАО «Ощадбанк» кредитную линию в размере 100 млн. грн. сроком на год под 14,45% годовых (эффективная ставка).

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, линия привлекается для пополнения оборотных средств.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, DTEK Holdings Limited – 41,4374% акций.

«Днепроэнерго» в январе-сентябре 2011 года увеличила чистую прибыль в 2,38 раза, или на 313,734 млн. грн., – до 540,131 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.