Решение о продлении спецрасследования по импорту нефтепродуктов непонятно – эксперты

Решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины (МКМТ) продлить на 60 дней специальное расследование в отношении импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензин марок А-76 (А-80) А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта, является непонятным.

Такие данные содержатся в экспертном опросе специалистов энергорынка Украины, проведенном агентством «Контекст-Медиа», текст которого передан УНИАН.

По словам эксперта-аналитика «Контекст-Медиа» Нины СЕВЕРЕНЧУК, эксперты считают, что руководство Кабинета министров не должно было «давить» на Межведомственную комиссию по международной торговле. Но при этом они напоминают, что расследование длится с января этого года, и времени было достаточно для того, чтобы тщательным образом изучить ситуацию на рынке и подготовить аргументированное решение.

Также часть специалистов энергорынка напоминает, что за девять месяцев этого года дефицит платежного баланса вырос до 5,5 млрд. грн., а отрицательное сальдо внешней торговли товарами вышло на отметку в 8,1 млрд. долл.

По мнению опрошенных экспертов, при таких обстоятельствах правительство просто обязано было принимать экстраординарные меры, а защитная пошлина является эффективным инструментом, который находится под рукой и которым не пользуются. Тогда как ее введение позволит решить две важные для стабильного развития украинской экономики задачи. С одной стороны, уменьшить критическое давление импорта, а, с другой стороны стимулировать отечественное производство, в данном случае - нефтепереработку.

«Именно учитывая эти обстоятельства, решение МКМТ относительно продления срока специального расследования экспорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья является непонятным», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину.

Инициатором спецрасследования является Минэнергоугля по ходатайству украинских НПЗ. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производства.

Однако 21 октября МКМТ решила продлить на 60 дней специальное расследование без предоставления любых разъяснений по сути дела.