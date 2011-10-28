«Запорожьеоблэнерго» привлекло у «Сбербанка России» кредитную линию в 30 млн. грн.

Энергоснабжающая компания ПАО «Запорожьеоблэнерго» привлекла у ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» возобновляемую кредитную линию в 30 млн. грн. под ставку 19,95% годовых.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно документу, линия будет открыта на период с декабря 2011 года по декабрь 2012 года.

Для каких целей открывается линия, в тендерной документации облэнерго не уточняется.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

«Запорожьеоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,15 тыс. потребителей. Общая протяженность электрических сетей компании составляет 40,954 тыс. км.

Уставный фонд ОАО «Запорожьеоблэнерго» составляет 44 млн. 840 тыс. грн. НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 60,24% акций компании. Lex Perfecta Limited (Кипр) – 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кипр) – 12,3%.

«Запорожьеоблэнерго» завершило январь-сентябрь 2011 года с прибылью 53,985 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток компании составил 1,837 млн. грн.

АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 15,118 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,754 млрд. грн., обязательства – 13,864 млрд. грн, уставный капитал - 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,254 млрд. грн.

«Сбербанк России» в январе-сентябре получил чистую прибыль 146,281 млн. грн. против убытка 1,487 млрд. грн. годом ранее.