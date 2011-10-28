Энергосбережение должно стать главным направлением энергетической политики Украины – Лиски

Руководитель Луганской областной организации «Фронта Змін», основатель и владелец компании «Эффективные инвестиции» Игорь ЛИСКИ считает, что энергосбережение должно стать главным направлением энергетической политики Украины.

Об этом он сказал в ходе круглого стола «Украина 2020: сценарии преодоления энергетической зависимости», который стал третьим публичным мероприятием в рамках проекта «Украина 2020: стратегии безопасности»

В рамках круглого стола были обсуждены ключевые тенденции энергетической политики Украины, возможные сценарии развития энергетики, аналитическая записка «Энергетическая безопасность Украина до 2020 года: вызовы, возможности и сценарии в будущем десятилетии», подготовленная Украинским институтом публичной политики.

Участники кругло стола в целом пришли к выводу, что Украина на протяжении последних 5-6 лет стремительными темпами приобретала вторичность в европейских энергетических делах. Как следствие, Украина очутилась на обочине европейских процессов и на пороге полномасштабной энергетической войны.

«В мире запущен сценарий энергетической войны и запущен он Россией, которую, кстати, трудно и в чем-то обвинить – она защищает свои национальные интересы и пытается реализовать свой потенциал, как оборонный, так и энергетический», – отметил И.ЛИСКИ.

При этом он добавил, что «однако, место Украины в этом сценарии не определенно и рассчитывать всегда на союзников не стоит. Поскольку, когда начинается настоящая борьба, то каждая страна прежде всего защищает свои интересы».

«Учитывая это, Украине в своей будущей энергетической политике важно руководствоваться принципом малых шагов, направленных на достижение скромных успехов, которые могли бы засвидетельствовать дееспособность государства и способствовать возобновлению доверия партнеров», – добавил он.

В то же время, участники круглого стола отметили, что если украинская власть и в дальнейшем будет игнорировать и медлить с реформами экономики и энергетического сектора или же будет имитировать, то Украина может потерять контроль над ГТС, минимизируются нефтетранзитные функции, окончательно деградирует нефтеперерабатывающая отрасль, распадется единственная энергосистема, произойдет инкорпоратизация в промышленно-финансовые группы энергетических активов и произойдет фрагментация энергетических комплексов.

По этому поводу И.ЛИСКИ отметил, что одних деклараций мало: «Власть говорит об увеличении добычи угля на 20 миллионов тонн, но, чтобы его перевезти необходимо дополнительно 15 тысяч вагонов. А где их взять? Если 90% произведенных в Украине вагонов продаются в Россию».

По его мнению, вопрос национальной безопасности должен решаться в комплексе. «Не даром вопрос энергосбережения в европейской стратегии энергобезопасности становится пунктом №1, но для этого нужна система и желание каждого человека, чтобы его собственные и государственные средства не вылетали в трубу», – отметил координатор направления «Современная инфраструктура» партии «Фронт Змін» И.ЛИСКИ.

«Победа куется в тылу и для ее обеспечения нужно быть прежде всего независимым внутри собственного государства – иметь диверсифицированные источники энергоресурсов и эффективную систему энергосбережения», – подчеркнул И.ЛИСКИ.

Напомним, главной целью проекта «Украина 2020: стратегии безопасности» является создание общей, пригодной для политических решений картины возможного развития Украины в ближайшие 10 лет в контексте проблем безопасности, а также показать возможные пути их решения.