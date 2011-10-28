В Черкасской области планируют восстановить добычу бурого угля

В Черкасской области в городе Ватутино областная власть планирует восстановить добычу и переработку бурого угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ.

По его словам, есть инвестор, который заинтересован восстановить добычу бурого угля в Юрковском буроугольном месторождении возле города Ватутино и готов вкладывать средства.

Губернатор планирует вынести на рассмотрение коллегии Черкасской ОГА и Черкасского облсовета проект по восстановлению добычи и переработки бурого угля в Юрковском буроугольном месторождении. По его словам, уже начата подготовка к реализации этого проекта.

Справка УНИАН. Ватутино - город областного значения в Черкасской области. Город был основан в 1949 году в связи с освоением Юрковского буроугольного месторождения вблизи села Юрковка. Со временем основные запасы угля были исчерпаны, и в 90-х годах прошлого века угольный комплекс был закрыт в соответствии с Программой закрытия неперспективных шах, так как добыча бурого угля стала экономически убыточной.

*** Бурый уголь, в отличие от каменного, благодаря повышенной влажности, высокому содержанию серы и значительной зольности имеет существенно меньшую теплообразующую способность. Он пригоден для брикетирования, полукоксования, газификации и изготовления искусственного горного воска.