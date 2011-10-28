Работникам Лисичанской ТЭЦ накануне забастовки выплатили все долги по зарплате

Сегодня руководство ГП «Лисичанская теплоэлектроцентраль» (г. Лисичанск, Луганская обл.) полностью погасило долги по зарплате своим работникам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Сергей КОВАЛЕНКО, председатель общественной организации «Луганцы», которая оказывала помощь трудовому коллективу в борьбе за получение заработной платы за труд. За последние два месяца она вместе с работниками ТЭЦ провела несколько акций протеста в Лисичанске, Луганске и Киеве.

Как сообщал УНИАН, работники Лисичанской ТЭЦ 29 октября планировали начать забастовку из-за задолженности по заработной плате.

Справка УНИАН. Лисичанская ТЭЦ - государственное предприятие, которое находится в управлении НАК "Нафтогаз Украины". За последних два года предприятие принесло "Нафтогазу" около 2 млн. грн. убытков. По итогам первого полугодия этого года долги по зарплате ГП "Лисичанская ТЭЦ" составляли 1277 тыс. грн.