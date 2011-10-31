Цена нефти падает на опасениях снижения спроса

На мировых торгах в понедельник, 31 октября, нефть дешевеет на фоне обеспокоенности по поводу будущей динамики спроса на "черное золото", а также под давлением укрепления доллара.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,81 доллара, или на 0,87%, - до 92,51 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,89 доллара, или на 0,81%, - до 109,02 доллара за баррель.

Утром 31 октября курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США укрепился на 1,46% - до 76,19 пункта, передает Bloomberg.

Экс-глава Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака выразил мнение, что стоимость нефти в районе 100 долларов за баррель является неустойчивым уровнем, учитывая состояние мировой экономики.