Россия с 1 ноября снижает пошлину на экспорт нефти на 18,4 доллара

Москва. Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 ноября 2011 года снизится на 18,4 долл. - до 393 долл. за тонну с 411,4 доллара за тонну в октябре.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено в «Российской газете» от 31 октября.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 ноября снижается на 13,8 долл. - до 190,7 долл. за тонну с 204,5 долл. за тонну в октябре.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в ноябре составит 259,3 долл. против 271,5 долл. за тонну в октябре, повышенная экспортная пошлина на бензин - 353,7 долл. против октябрьских 370,2 долл. за тонну.