«Укрэнерго» за 9 месяцев увеличило доход на 12,2%

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» январе-сентябре т.г. увеличилась на 12,2%, или на 207,897 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 1 млрд. 916,24 млн. грн. (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период выросли на 2,8%, или на 2,603 млрд. кВт/ч, – до 95,505 млрд. кВт/ч.

Процент оплаты услуг оператора в отчетный период снизился на 1,05% процентного пункта – до 91,6% против 92,65% в январе-сентябре 2010 года.

По информации «Укрэнерго», за 9 месяцев т.г. объем недофинансированной товарной продукции составил 175,703 млн. грн. (без учета НДС) по сравнению с 135,47 млн. грн. за аналогичный период 2010 года.

За отчетный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 30,5%, или 183,404 млн. грн., – до 784,26 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2010 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 13,5%, или на 288,964 млн. грн., по сравнению с 2009 годом, – до 2 млрд. 431,517 млн. грн. (без НДС).