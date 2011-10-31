"Энергоатом" намерен привлечь кредиты на 150 млн. грн.
НАЭК "Энергоатом" (Киев) объявила торги по привлечению кредита в форме овердрафт на сумму 100 млн. грн. и тендер по привлечению кредитной линии в размере 50 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", размещенном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, кредиты планируется привлечь на 1 год. Цель привлечения средств в тендерной документации не уточняется.
Заявки потенциальных кредиторов принимаются до 30 ноября, тогда же планируется их раскрытие.
Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.
Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.
На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.