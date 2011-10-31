«Укргазвыдобування» привлекла кредитные линии на 0,9 млрд. грн.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», привлекла у двух банков пять кредитных линий на общую сумму 0,9 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки» (№129 от 28 октября).

Согласно сообщению, в частности, компания привлекла 4 кредитные линии (две – по 150 млн. грн. и две – по 250 млн. грн.) у ПАО «КБ «Надра» (Киев) и 1 кредитную линию на 100 млн. грн. у ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» (Киев).

Суммарная стоимость договоров составляет: у ПАО «КБ «Надра» – 144 млн. грн. (без НДС), у ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» – 17,5 млн. грн. (без НДС).

Договора были заключены 21 октября. Срок кредитования по всем договорам – 12 месяцев.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».