Кабмин предлагает запретить арест спецсчетов облгазов - законопроект

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде запретить наложение взысканий на счета областных газоснабжающих предприятий со специальным режимом использования.

Об этом сказано в законопроекте №9364, зарегистрированном в Верховной Раде 31 октября.

Согласно пояснительной записке к документу, основная доля средств, поступающих на спецсчета облгазов, приходится на плату за газ, которая, в конечном итоге, должна быть перечислена НАК «Нафтогаз Украины», тогда как плата за услуги облгазов по транспортировке и поставке топлива составляет меньшую часть этих средств.

«Поскольку на сегодня НАК «Нафтогаз Украины» импортирует значительные объемы природного газа из Российской Федерации, актуальным остается вопрос полных и своевременных расчетов с ОАО «Газпром», - говорится в документе.

Также отмечается, что принятие этого законопроекта будет обеспечивать системный подход к созданию условий для стабильного функционирования рынка природного газа, его последующего развития и обеспечения интересов всех участников газового рынка, и будет способствовать своевременному проведению расчетов за природный газ, стабилизации финансово-экономического положения предприятий, которые работают на рынке газа, повышению уровня их рентабельности.