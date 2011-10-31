Миллер и Бойко провели очередной раунд переговоров

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления российской компании Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что стороны провели очередной раунд переговоров по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Было подчеркнуто, что диалог идет в конструктивном ключе.

Также в сообщении отмечено, что А.МИЛЛЕР и Ю.БОЙКО высказали единое мнение, что «Газпром» и Украина будут строго соблюдать действующие контракты на поставку и транзит газа до достижения новых договоренностей.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.