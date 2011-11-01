Падение цены нефти продолжилось

На мировых торгах во вторник, 1 ноября, цены на нефть снижаются на фоне статданных из Китая, свидетельствующих о замедлении роста деловой активности в промышленности.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,86 доллара, или на 0,92%, - до 92,33 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,75 доллара, или на 0,68%, - до 108,81 доллара за баррель.

Во вторник стало известно, что индекс PMI в промышленности Китая в октябре снизился до 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке в 51,8 пункта, передает Blomberg.

Также участники торгов обратили внимание на сообщения из Греции, где премьер-министр страны Йоргос Папандреу потребовал в понедельник поздно вечером вотума доверия своему правительству и проведения референдума по дальнейшему экономическому курсу страны.