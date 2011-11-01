В Беларуси значительно повысились цены на сырье для нефтехимического комплекса

Минск. Концерн «Белнефтехим» с 29 октября повысил отпускные цены на бензин для пиролиза и ароматические углеводороды.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает официальный сайт концерна.

Так, отпускная цена на бензин для пиролиза за 1 тонну с НДС повысилась на 44% – до 4 млн. 600,92 тыс. белорусских рублей. Такое же повышение цены произошло и на рефлюкс.

Отпускные цены на бензол, ортоксилол, параксилол выросли на 49%, толуол – 47%, стабильный газовый бензин – 44%.

При этом в концерне убеждены, что рост цен на сырье для нефтехимического комплекса не отразится напрямую на розничных ценах на бензин.

«Они будут повышаться. Однако не исключено, что резкого повышения цен, как ожидается, все-таки не произойдет», - говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с проводимой Россией новой налоговой политикой в отношении нефти и нефтепродуктов, значительно увеличены пошлины на экспорт бензинов. В связи с этим белорусские нефтеперерабатывающие заводы сейчас в большей степени ориентированы на внутренний рынок.

В частности, за январь-сентябрь текущего года, по данным Белстата, заводы на 0,9% сократили объем производства автомобильных бензинов, увеличив при этом на 22,6% производство дизтоплива, которое приносит при экспорте наибольшую прибыль.