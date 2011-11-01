Янукович: высокая цена на газ - один из главных вызовов для экономики Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ относит высокую цену на газ к главным вызовам для экономики государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на международных муниципальных слушаниях «Развитие должного управления на местном и региональном уровнях» в Киеве.

«Я хотел бы, не пугая никого, сказать, что, безусловно, мы имеем одну из самых серьезных проблем – это проблема сверхвысокой цены на газ», - сказал Президент.

По его словам, эта цена влияет на развитие практически всех направлений экономики Украины.

«Это и тарифы на ЖКУ, это и прямая цена на газ и вы знаете, что не случайно мы с вами имеем дефицит «Нафтогаза Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что «Нафтогаз» сегодня работает с убытком.

«И все, что мы делаем, эти полтора года, мы ведем чрезвычайно непростую работу для того, чтобы найти выход из этой ситуации. Я не хочу сейчас в большие подробности вдаваться, но вы на местах чувствуете, как не просто сегодня управлять экономикой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, несмотря на рост доходов бюджета и рост ВВП, ситуация остается очень непростой.