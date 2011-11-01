Расчеты предприятий ТКЭ за газ остаются неудовлетворительными

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на то, что расчеты теплопроизводителей за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода (2010-2011 годов, с 01.10.10), остаются неудовлетворительными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 31.10.11, задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода 2010-2011 годов (с 01.10.10), составляет 3,98 млрд. грн. (без ПАО «Киевэнерго»).

Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 73%.

Наибольшая задолженность (с 01.10.10) - у предприятий ТКЭ Донецкой (723 млн. грн.), Днепропетровской (625 млн. грн.), Харьковской (592 млн. грн.), Луганской (253 млн. грн.), Одесской ( 220 млн. грн.), Львовской (136 млн. грн.), Запорожской (122 млн. грн.), Киевской (110 млн. грн.) областей, а также АР Крым (194 млн. грн.) и г. Севастополь (96 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ПАО «Киевэнерго» за 2010-2011 годы составляет 1,32 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 75%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.10 природный газ - у предприятий ТКЭ Закарпатья (43%), г. Севастополь (54%), АР Крым (61%), Луганской (63%), Ивано-Франковской (64%), Донецкой (65%), Днепропетровской (66%), Ривненской (67%), Харьковской (68%), Житомирской и Одесской (по 69%) областей.

Компания неоднократно обращалась к руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ с просьбой ускорить погашение задолженности за природный газ.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 № 2467-VI «Об основах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. № 1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями природного газа.