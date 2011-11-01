В Луганской области 57 сутки ищут троих горняков на затопленной шахте

Спасатели 57 сутки ищут троих горняков на затопленной частной шахте «Рудник» (Антрацитовский район Луганская область). Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, сегодня утром, 1 ноября, спасателям удалось понизить уровень воды в стволе до отметки 224 метра от поверхности. До предположительного местонахождения троих горняков (горизонт 340 метров) нужно освободить от воды еще 116 метров ствола.

Как сообщили в Краснолучском региональном отделении горнотехнической инспекции, новыми насосами удается за сутки откачать 4-5 метров воды в стволе. Но приток грунтовых вод не ослабевает.

Недавно произошло повреждение кабельной муфты, ремонт занял около 2 часов, за время простоя насосов вода «подскочила» на 5 метров. Такая же ситуация и при спуске насосов на более глубокую отметку. Завтра утром предстоит очередное снижение их уровня, после чего практически сутки нужно откачивать воду, чтобы выйти на предыдущую отметку.

По информации пресс-службы ПРУП, государственная комиссия разработала и приняла комплексное решение по ликвидации аварии на шахте «Рудник».

«Официальные выводы комиссии пока не разглашаются. Единственное, что удалось выяснить, сейчас разрабатывается проект строительства новой сбойки с западной стороны от ствола шахты «Рудник», чтобы откачка воды шла с нескольких направлений, плюс значительно ослабится ее приток. К тому же заказано изготовление еще более мощных насосов (на 120 куб. м.), которыми планируют заменить действующие агрегаты», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 5 сентября на частной шахте «Рудник» на горизонте 340 м произошло внезапное затопление выработки водой. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка.

6 сентября прокурор Луганской области Николай БЕСКИШКИЙ возбудил уголовное дело по факту аварии по ч.1 ст.272 УК (нарушение правил техники безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью на производстве либо другом предприятии лицом, которое обязано их придерживаться в случае, если это нарушение привело к угрозе гибели людей либо другим тяжелым последствиям).

22 сентября создана рабочая группа по контролю спасательных работ на шахте «Рудник».

19 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО подписал приказ о создании государственной комиссии для ликвидации аварии на частной шахте «Рудник».